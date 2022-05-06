Вятка достигла пика половодья

В ближайшие сутки Вятка достигнет пика половодья. После этого уровень воды в реке начнет снижаться. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты.

По данным ведомства, подъем уровня воды становится все меньше. Так, за последние сутки Вятка «выросла» всего на 4 сантиметра. В настоящее время уровень воды составляет 411 сантиметров.

Зафиксировано несколько подтоплений дорог в слободе Широковской, Дымково и на улице Лесозаводской в Вересниках. Также вода стоит на 15 приусадебных участках домов.

Специалисты Кировского ЦГМС прогнозируют, что уже в ближайшие сутки подъем воды остановится. Однако во избежание ЧС спасатели продолжат объезды подтопляемых территорий.