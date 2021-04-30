Вятская филармония будет транслировать концерт Валерия Гергиева в интернете

Выступление маэстро можно будет посмотреть в соцсетях и в виртуальном концертном зале филармонии.

Завтра, 1 мая, в 16 часов в стенах Вятской филармонии в рамках XX Московского Пасхального фестиваля выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Из-за большого спроса на это выступление, руководство регионального минкульта и Вятской филармонии приняло решение транслировать концерт для всех кировчан. Сделать это можно будет во «ВКонтакте» на официальных страничках: правительства Кировской области , министерства культуры Кировской области , Вятской филармонии и Банка «Хлынов»

Помимо этого можно будет побывать в виртуальном концертном зале в Вятской филармонии. Напомним, он появился в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура». Он оснащен современной техникой и высокоскоростным интернетом.

— Я очень рада, что это выступление в режиме LIVE увидят и в районах Кировской области. В трех райцентрах: в Кирсе, Белой Холунице и Зуевке нынче благодаря реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая культура» появились виртуальные концертные залы в детских школах искусств. С их помощью мы существенно расширим аудиторию прямой трансляции из филармонии, — поделилась министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

Ранее мы сообщали, что 8-10 мая у кировских ветеранов будет бесплатный проезд.

Фото: vk.com/cultura43