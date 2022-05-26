Вятская филармония получила новые фаготы

В Киров из Германии прибыли 2 фагота для Вятского симфонического оркестра. Стоимость каждого инструмента – 6 миллионов рублей. Приобрести их удалось благодаря поддержке правительства области.

Качество фаготов проверил (и подтвердил) солист Российского национального оркестра Андрей Шамиданов. Эта закупка стала первой партией инструментов, которые планируется приобрести в этом году.

— Такого у нас не было за все годы работы филармонии. За 60 лет мы впервые приобретаем инструменты подобного уровня, — рассказали в филармонии.

Дерево, из которого они сделаны, — «живой» материал, и звучание инструмента раскрывается в течение года.