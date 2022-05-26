Вятская филармония получила новые фаготы

В Киров из Германии прибыли 2 фагота для Вятского симфонического оркестра. Стоимость каждого инструмента – 6 миллионов рублей. Приобрести их удалось благодаря поддержке правительства области.
Качество фаготов проверил (и подтвердил) солист Российского национального оркестра Андрей Шамиданов. Эта закупка стала первой партией инструментов, которые планируется приобрести в этом году.
— Такого у нас не было за все годы работы филармонии. За 60 лет мы впервые приобретаем инструменты подобного уровня, — рассказали в филармонии.
Дерево, из которого они сделаны, — «живой» материал, и звучание инструмента раскрывается в течение года.
— Это элитные дорогостоящие инструменты, которые может позволить себе не каждый московский оркестр, — отметил и.о. директора КОГАУК «Вятская филармония», главный дирижер Вятского симфонического оркестра им. В.А. Раевского Илья Дербилов.