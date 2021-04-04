Вятская Кикимора отправилась развлекать гостей Суздаля

На этой неделе там начался первый международный экспо-форум «Неделя экономики впечатлений» Wexecon.

В Суздале со 2 по 10 апреля проходит международный экспо-форум Wexecon. Его организаторы для проведения остановились на пяти форматах проведения мероприятий: конгрессно-выставочную, фестивальную и образовательную программы, а также программу путешествий и гастрономических впечатлений.

В рамках фестивальной программы в старинный город, входящий в знаменитое на весь мир «Золотое кольцо России», съехались сказочные герои со всей страны.

Отправилась себя показать и Вятская Кикимора. Кроме нее обсуждать сказочные маршруты по России приехали костромская Снегурочка, Дед Мороз из Великого Устюга, Василиса Премудрая из Южи и другие.

В конце встречи гости покажут свои таланты и способности. Делегат от нашей области – хозяйка болот – обещала спеть и станцевать для гостей форума.