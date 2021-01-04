Вятские храмы готовятся к Рождеству

В кировских храмах начали готовиться к Рождеству. Накануне праздника церкви украшают еловыми ветвями, а во дворах строят рождественские вертепы.

Рождественские службы начнутся с утра 6 января. Их график выложен в разделе «Расписание богослужений», а также на интернет-ресурсах приходов. Как уточняют в Вятской епархии, христианам следует по возможности посетить все уставные богослужения – утреннее богослужение 6 января, Великое повечерие и Божественную литургию.

Официального постановления о каких-либо ограничениях на рождественские праздники в связи с пандемией коронавируса пока что не было. Однако федеральные СМИ уже опубликовали мнения отдельных деятелей Русской православной церкви по поводу посещения храмов на Рождество.

Как пишет Российская газета со ссылкой на главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, в большинстве регионов ограничений на посещение храмов 6 и 7 января нет. Однако количество верующих, одновременно находящихся в церкви, «нужно регулировать». В отдельных областях священники посетят пожилых прихожан на дому. Те же, кто не сможет попасть на «очные» богослужения, смогут следить за ними с помощью онлайн-трансляции.