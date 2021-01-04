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Вятские храмы готовятся к Рождеству

Маргарита Барамзина Выбор редакции, Новости, Общество

В кировских храмах начали готовиться к Рождеству. Накануне праздника церкви украшают еловыми ветвями, а во дворах строят рождественские вертепы.

Вятские храмы готовятся к Рождеству

Рождественские службы начнутся с утра 6 января. Их график выложен в разделе «Расписание богослужений», а также на интернет-ресурсах приходов. Как уточняют в Вятской епархии, христианам следует по возможности посетить все уставные богослужения – утреннее богослужение 6 января, Великое повечерие и Божественную литургию.

Официального постановления о каких-либо ограничениях на рождественские праздники в связи с пандемией коронавируса пока что не было. Однако федеральные СМИ уже опубликовали мнения отдельных деятелей Русской православной церкви по поводу посещения храмов на Рождество.

Вятские храмы готовятся к Рождеству

Как пишет Российская газета со ссылкой на главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, в большинстве регионов ограничений на посещение храмов 6 и 7 января нет. Однако количество верующих, одновременно находящихся в церкви, «нужно регулировать». В отдельных областях священники посетят пожилых прихожан на дому. Те же, кто не сможет попасть на «очные» богослужения, смогут следить за ними с помощью онлайн-трансляции.

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Маргарита Барамзина