Вятские мастерицы вышили карту Кировской области

Вятские вышивальщицы создали узорную карту Кировской области. Это было сделано в рамках проекта «Вышитая карта России».

Всероссийская акция, призванная поддержать народные промыслы, стартовала в 2020 году. Участниками проекта стали регионы России. Местные мастера вышивают контуры своих областей, добавляя к ним национальные орнаменты. Потом фрагменты будут собраны в единую карту России.

Карту Кировской области вышивали сотрудницы фабрики «Вятские узоры». Работа уже закончена, а фрагмент отправлен организаторам проекта.

Как подчеркивает губернатор Игорь Васильев, правительство Кировской области в сохранении, развитии и поддержке сферы народных художественных промыслов. В настоящее время в нашем регионе сохранены 10 видов народного мастерства – например, дымка и кружевоплетение.

— Кировская область известна как центр кружевоплетения не только в России, но и за рубежом. В городе Советске у нас и сейчас продолжает работать профессиональное училище, где обучаются современные кружевницы. Отрадно, что фабрика «Вятские узоры», которая в прошлом году отметила свое 85-летие, идет в ногу со временем, сохраняя традиции, используя опыт предшествующих поколений, — говорит глава региона.

Презентация полной вышитой карты РФ пройдет 12 июня 2022 года в Чебоксарах. Полотно презентует народная артистка России Надежда Бабкина. В дальнейшем карта отправится в путешествие по всем федеральным округам.