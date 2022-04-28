Вятские полицейские съездили в Крым к фальшивому хозяину гостиницы

Вятскополянские полицейские нашли дистанционного мошенника в Крыму.

Ранее судимый 24-летний житель Крыма в прошлом году разместил в интернете объявление о сдаче в аренду отдыхающим жилья в Ялте. Его нашла жительница Вятских Полян, которая как раз собиралась с семьёй отдохнуть на Чёрном море. Представившийся владельцем жилья автор объявления сообщил ей реквизиты банковской карты для получения аванса, рассказал условия бронирования и проживания. Женщина перечислила деньги, но перед выездом на отдых арендодатель перестал отвечать на звонки, обломав отдых всей семье.

Потерпевшая обратилась в полицию, но быстро найти подозреваемого не удалось. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования удалось вычислить личность и местонахождение мошенника. Полицейские вылетели в Крым в служебную командировку, нашли негодяя, допросили и предъявили обвинение в преступлении.