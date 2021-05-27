Вятские Поляны готовятся к сбору подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести»

Он стартует в День России и День города 12 июня.
Напомним, 12 мая ветераны города Вятские Поляны обратились к губернатору Кировской области, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Игорю Васильеву с инициативой о присвоении Вятским Полянам почетного звания «Город трудовой доблести». Глава региона поддержал инициативу. Было принято решение о начале сбора подписей за присвоение звания 12 июня – в День России и День города.
Как рассказали в администрации муниципального образования, сейчас идет подготовка к кампании по сбору подписей: формируются списки волонтеров, которые будут задействованы в этой работе, начата печать тематических баннеров.
— 12 июня на площади имени Г.С Шпагина в Вятских Полянах планируется развернуть пять точек для сбора подписей, чтобы в первый же день проголосовать могли все, кто придет на праздник, — сообщил глава города Вятские Поляны Валерий Машкин. — Мероприятие будет торжественным, с оркестром, с выступлениями кадетов, творческих коллективов.
Вятские Поляны внесли огромный вклад в Великую Победу. Именно здесь массово производился легендарный ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) – мощное стрелковое оружие, которое стало символом советского солдата-победителя. На работу на вятскополянском заводе «Молот» было мобилизовано 3608 человек из разных уголков Кировской области. За годы войны коллектив машиностроительного завода выпустил более 2,5 млн ППШ, за что в сентябре 1945 года предприятие было награждено орденом Ленина.
Женщины и дети в годы войны работали на производстве, в колхозах. Выращивали хлеб, заготавливали лес. Взяли на себя весь тяжелый мужской труд: пахали, сеяли, убирали урожай. В дни войны трудящиеся Вятскополянского района отправили на фронт 50 тысяч пудов зерна, 4700 пудов мяса.
Ильгиз Бурханов, депутат Законодательного Собрания, генеральный директор ОАО «Малмыжский маслозавод», участник предварительного голосования «Единой России»:
— Вятские Поляны уже носят региональное звание «Город трудовой славы». Считаю, что город достоин признания и на федеральном уровне. Жители Вятских Полян внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. И в послевоенные годы город развивался ударными темпами, строилось жилье, открывались перерабатывающие предприятия. На этих предприятиях с честью и достоинством трудились и жители нашего многонационального Малмыжского района. Думаю, что они поддержат эту инициативу и примут активное участие в голосовании.
Владимир Шулаев, депутат Законодательного Собрания, председатель правления кооператива «Красное Знамя», участник предварительного голосования «Единой России»:
— Вятские Поляны, без сомнения, заслуживают звания «Город трудовой доблести». В годы войны в город был эвакуирован машиностроительный завод «Молот», ставший головным предприятием страны по производству знаменитых ППШ. Многие рабочие выполняли план на 200, 300, 500 и даже 1000%!
Сосновский судостроительный завод Вятскополянского района дал фронту сотни боевых судов различного типа. За всеми этими цифрами стоит титанический труд обычных людей. Труженики тыла считали своим долгом работать столько, сколько нужно для Победы — и 16, и 20 часов в сутки, поддержать всеми силами фронтовиков.