Вятские Поляны готовятся к сбору подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести»

Он стартует в День России и День города 12 июня.

Напомним, 12 мая ветераны города Вятские Поляны обратились к губернатору Кировской области, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Игорю Васильеву с инициативой о присвоении Вятским Полянам почетного звания «Город трудовой доблести». Глава региона поддержал инициативу. Было принято решение о начале сбора подписей за присвоение звания 12 июня – в День России и День города.

Как рассказали в администрации муниципального образования, сейчас идет подготовка к кампании по сбору подписей: формируются списки волонтеров, которые будут задействованы в этой работе, начата печать тематических баннеров.

— 12 июня на площади имени Г.С Шпагина в Вятских Полянах планируется развернуть пять точек для сбора подписей, чтобы в первый же день проголосовать могли все, кто придет на праздник, — сообщил глава города Вятские Поляны Валерий Машкин. — Мероприятие будет торжественным, с оркестром, с выступлениями кадетов, творческих коллективов.

Вятские Поляны внесли огромный вклад в Великую Победу. Именно здесь массово производился легендарный ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) – мощное стрелковое оружие, которое стало символом советского солдата-победителя. На работу на вятскополянском заводе «Молот» было мобилизовано 3608 человек из разных уголков Кировской области. За годы войны коллектив машиностроительного завода выпустил более 2,5 млн ППШ, за что в сентябре 1945 года предприятие было награждено орденом Ленина.

Женщины и дети в годы войны работали на производстве, в колхозах. Выращивали хлеб, заготавливали лес. Взяли на себя весь тяжелый мужской труд: пахали, сеяли, убирали урожай. В дни войны трудящиеся Вятскополянского района отправили на фронт 50 тысяч пудов зерна, 4700 пудов мяса.

Ильгиз Бурханов, депутат Законодательного Собрания, генеральный директор ОАО «Малмыжский маслозавод», участник предварительного голосования «Единой России»:

— Вятские Поляны уже носят региональное звание «Город трудовой славы». Считаю, что город достоин признания и на федеральном уровне. Жители Вятских Полян внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. И в послевоенные годы город развивался ударными темпами, строилось жилье, открывались перерабатывающие предприятия. На этих предприятиях с честью и достоинством трудились и жители нашего многонационального Малмыжского района. Думаю, что они поддержат эту инициативу и примут активное участие в голосовании.

Владимир Шулаев, депутат Законодательного Собрания, председатель правления кооператива «Красное Знамя», участник предварительного голосования «Единой России»: