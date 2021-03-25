Вятские Поляны не оставят без автобусов

В администрации Вятских Полян опровергли информацию о прекращении работы общественного транспорта: перевозка пассажиров будет вестись в полном объеме.

Напомним, что о возможном прекращении автобусного сообщения в городе сообщили в АО «Вятско-Полянская автоколонна». По словам представителей перевозчика, убытки слишком велики. Поэтому если компания не получит дотацию в требуемом размере, с 31 марта перевозчик прекратит работу.

Как пояснили в администрации Вятских Полян, на первый квартал года с АО «Вятско-Полянская автоколонна» был заключен контракт на 300 тысяч рублей. Контракт планировали продлить, однако компания выдвинула требование выплатить 6,1 миллиона рублей в качестве дотации на оставшиеся 9 месяцев.

Тем не менее, уверяют местные власти, без автобусов горожане не останутся. В настоящее время вопрос с транспортом находится на особом контроле. Проводятся переговоры с другими компаниями на предмет заключения контракта на перевозку жителей города.