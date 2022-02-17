Вятские Поляны получат 5 новых автобусов Ford Tranzit

Вятским Полянам выделили 5 новых автобусом Ford Tranzit. Со 2 марта они будут обслуживать городские маршруты. Об этом сообщили в областном минтрансе.

В прошлом году в Вятскополянском районе был расторгнут контракт с «Вятско-Полянской автоколонной» и к работе приступило АО «Краснополянская автоколонна». Однако машин не хватало, и жители жаловались на неудобный график движения транспорта. Подробнее об этом здесь.

Вопрос был решен при участии областного министерства транспорта. 17 февраля была достигнута договоренность о том, что городские маршруты в Вятских Полянах будут обслуживать 5 новых микроавтобусов Ford Tranzit.

Данные автобусы поступили в Кировскую область в составе партии в 117 машин, закупленной в конце прошлого года. Вместимость автобусов – 17 человек. АО «Краснополянская автоколонна» продолжит обслуживать маршруты по району.

Напомним, что из 117 автобусов КПАТ 67 машин большой вместимости марки ЛиАЗ будут обслуживать городские маршруты в Кирове. 50 микроавтобусов Ford Tranzit будут переданы на пригородные и межмуниципальные маршруты.

Ранее 4 «Форда» получил Верхнекамский район.