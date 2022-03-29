Вятские Поляны стали Vятскими

Вятские Поляны присоединились к «Z-акции», которая проходит по всей стране в поддержку российских солдат на Украине. Символичная буква V появилась в названии города на въездной стеле.

— Город трудовой славы Vятские Поляны, — гласит теперь надпись на стеле.

Фото обновленной стелы опубликовала районная газета «Вятскополянская правда». Ранее таким же образом были изменены стелы Железноводска (ЖелеZноводск) и Кисловодска (КислоVодск).

Напомним, что значение букв Z и V в Минобороны РФ расшифровывают так: «Z» — «Zа победу!», «V» — » Сила V правде!» и «Zадача будет Vыполнена!».

Фото: Вятскополянская правда