«Вятские сказки» объявили кастинг для нового фильма

Этим они анонсировали съёмки следующей таинственной ленты.

Студия «Лика» в рамках проекта «Вятские сказки» объявила о наборе актёров для нового фильма. В частности, ищут молодого человека. Возраст от 16 до 20 лет. Рост не менее 180, спортивного телосложения с хорошей дикцией. Он должен будет сыграть одного из главных персонажей.

Также набирается массовка. Подробную информацию можно узнать в группе «Вятские сказки» «ВКонтакте».

Представители студии уточнили, что актёры нужны для новой ленты. Съёмки планируется начать уже в следующем году. Они традиционно пройдут в заповедных уголках нашего региона. Именно шикарная природа, необычный сюжет и отличная команда делает проект «Вятские сказки» узнаваемым и любимым многими даже за пределами Кировской области.

Напомним, в конце лета студия завершила съёмки очередного таинственного фильма. «Тайна озера» стала уже четвертой «большой» кинокартиной команды. Сейчас идёт работа по монтажу. Увидеть фильм зрители смогут в декабре.

Фото: vk.com/vyatskie_skazki