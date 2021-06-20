Вятские страницы известного актёра

Жизнь Александра Денисова, детство которого прошло в Яранском районе, могла бы стать сюжетом для книги или захватывающего кино.

Актёр Александр Денисов стал звездой в начале 1980-х, когда на советские телеэкраны вышел фильм «Государственная граница». Артист сыграл здесь одного из главных героев – Ивана Гамаюна, бывшего царского унтер-офицера, ставшего советским пограничником.

Вятский Гамаюн

В Кировской области, как и в других уголках Союза, внимательно следили за развитием сюжета «Госграницы» и поворотами в судьбе Гамаюна. При этом немногие догадывались, что актёр, исполнивший эту роль, – тоже немного вятский.

Александр Денисов своё детство провёл в Яранском районе, в посёлке Медведок. Сюда он приехал из Куйбышевской области вместе с сестрой Лидой (она была значительно старше мальчика). Это случилось после того, как их родители были репрессированы. При этом девушка устроилась на работу на хлебоприёмный пункт, а её младший брат пошёл в школу.

Приглашение в Минск

Именно в Яранске будущий актёр впервые вышел на сцену – начал участвовать в художественной самодеятельности. Потом талантливый юноша пришёл в Яранский народный театр, а далее переехал в Киров и поступил на работу в ТЮЗ, где тоже проявил себя ярко.

Так получилось, что молодого актёра в одной из постановок заметили гастролировавшие в Кирове коллеги из Белоруссии. Денисов получил предложение о работе в минском академическом театре имени Янки Купалы.

Работа в Минске (на тот момент – столице республики) открывала для актёра новые перспективы. И Александр, действительно, начал много играть в театре. Получил роли в кино. Окончил театральный институт и женился. Его избранницей стала белорусская актриса Ольга Клебанович. У них родились сын и дочка.

Уезжал на пару месяцев, а оказалось – навсегда

В 1980-х актёр оказался востребован в кино. Причём, не сыграл ни одного отрицательного персонажа. Вслед за «Государственной границей» последовали фильмы «Шёл четвёртый год войны», «Большое приключение», «С юбилеем подождём», «Воля Вселенной»…

Впрочем, всё изменилось в 1990-х. У актёра тяжело заболела дочь. Болезнь оказалась редкой и требовала лечения в Штатах, где только-только было изобретено новое лекарство, ещё не успевшее пройти клинические испытания. Времени, чтобы раздумывать, просто не было – по прогнозам специалистов, девочке оставалось не больше полутора месяцев.

Александр Денисов оставил работу в Минске и отправился вместе с ребёнком в Америку. Рассчитывал, что уезжает на пару месяцев, а оказалось, что навсегда.

В США – с 17 долларами в кармане

Уже потом артист вспоминал: это было чистой воды авантюрой – в Штаты он ехал с договорённостью о лечении ребёнка и 17-ю долларами в кармане. Уже на месте оказалось, что лекарство будет необходимо приобрести самому. Чтобы заработать приличную сумму, Денисов и его друзья организовали творческий вечер актёра. Один из пришедших туда зрителей помог с первым взносом.

В судьбе дочери Александра поучаствовали известная гимнастка Ольга Корбут и хоккеист Вячеслав Фетисов, также оказавшие свою поддержку. К счастью, лечение девочки оказалось эффективным. Довольно быстро наметилась положительная динамика. Однако врачи попросили Денисовых задержаться – надо было некоторое время понаблюдать за результатами экспериментального лечения.

Отец и дочь остались в Штатах. Александр Денисов пытался найти работу по специальности. Однако без американского гражданства претендовать на роли в фильмах было просто нереально. Чтобы заработать на жизнь известный актёр работал на разгрузке мебели и даже трудился дезинсектором в компании, занимавшейся уничтожением насекомых и грызунов.

При этом в Америке к Денисову отнеслись весьма настороженно. Причиной стала… премия советского КГБ, которую артист получил за роль в фильме «Фронт без флангов». Первое время в США Александр постоянно видел одного и того же человека, неизменно следовавшего за ним по пятам. Выглядело это как в плохих шпионских детективах.

Возвращение на экраны

Со временем всё наладилось. Дочка чувствовала себя хорошо. Слежка прекратилась. У Денисова появился собственный бизнес, в который он вкладывал все силы. Вновь побывать на родине актёр смог через 18 лет. Во время поездки в Минск и Москву Александр вспомнил прошлое – сыграл в нескольких российских сериалах. Впрочем, это были небольшие роли. Крупных работ уже не было. Денисов скончался в 2012 году. Урну с прахом актера доставили в Беларусь и захоронили в Минске. Ему было 67 лет.

Дочь актёра выросла и стала программистом. Она живёт в США. Помимо работы пишет пьесы и ставит их в американском экспериментальном театре. Кстати, фирма, в которой работает девушка, занимается не только компьютерными программами, но и изготавливает декорации для Голливуда…

Ольга Клебанович, актриса, жена Александра Денисова:

– Отцом он был совершенно замечательным. Когда родился наш сын, под окнами роддома гремели фанфары – Саша нанял оркестр… Благодаря ему вернуться к работе я смогла очень скоро. Когда спектакли шли у нас одновременно, Сашка грузил коляску в троллейбус, подъезжал с ней к скверику возле театра и оставлял сына на кого–нибудь из свободных актеров. Отработав, забирал коляску и привозил Дениса домой… В отличие от меня, которая подчиняла семью творческому процессу, своим делом Саша умудрялся заниматься незаметно для нас. Но всегда и везде успевал.

Александр Денисов