Вятские товары на экспорт: совокупный объём демонстрирует рост

В рамках Недели промышленности в Кировской области в региональном правительстве прошел семинар для предприятий-экспортеров «Системные меры развития экспорта». Мероприятие, было посвящено развитию внешнеэкономической деятельности на территории региона и популяризации информации о действующих мерах поддержки предприятий экспортеров.
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области — тот орган исполнительной власти, который ответственен за координацию мер поддержки экспорта в регионе и развитие несырьевого неэнергетического экспорта.
Напомним, с 2019 года на территории нашего региона реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого утверждены региональные проекты «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области». Проектами предусмотрено достижение объема экспорта продукции базовых отраслей промышленности Кировской области в размере 950 млн. долларов США к 2024 году путем развития конкурентоспособности промышленных предприятий и мотивации компаний к повышению объема экспорта.
Многообещающая тенденция
Как отметил заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Сергей Банин, несмотря на действие ограничительных мероприятий совокупный объём экспорта промышленных предприятий региона сохраняет тенденцию к увеличению, кроме того, наблюдается развитие многообразия товарной структуры экспорта.
— За 7 месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт составил 622 млн. долларов США, что на 42% больше чем в аналогичном периоде 2020 года, — проинформировал он участников семинара. — В товарной структуре экспорта преобладают: продукция химической промышленности, каучук – 51% от общего объёма экспорта; древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 26%; металлы и изделия из них – 9%. Основными экспортерами в соответствии с отраслевой принадлежностью являются «Уралхим», «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», «Вятский фанерный комбинат», «Красный якорь», «Мурашинский фанерный завод», «Вахруши-Юфть», «Текс», «Омутнинский металлургический завод», «Кировский завод ОЦМ», «Веста».
Вовлечение интересантов
С целью обеспечения благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности на территории региона ведётся работа по внедрению инструментария Регионального экспортного стандарта.
— В настоящее время министерством сформирован Экспортный совет при губернаторе Кировской области, участниками которого являются, в том числе, представители присутствующих сегодня предприятий и организаций, — сообщил Сергей Банин. — Экспортный совет призван обеспечить всестороннее вовлечение заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности для развития экспорта, а также выстраивания актуальной и своевременной политики ведения внешнеэкономической деятельности в целях увеличения объёма несырьевого неэнергетического экспорта и количества экспортеров. Кроме того, министерством разрабатывается Экспортная стратегия региона, которая будет отражать в себе приоритетные направления развития «точек роста» несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта услуг, механизмы снижения барьеров при экспорте.
Сергей Банин напомнил, что министерством на регулярной основе проводится информационная кампания по вопросам развития внешнеэкономической деятельности и доступных мер государственной поддержки, соответствующие материалы публикуются на официальном сайте министерства, а также дублируются в аккаунтах в социальных сетях.
Также министерством с начала 2021 года проведено 8 рабочих совещаний с торговыми представителями РФ в иностранных государствах с привлечением промышленных предприятий региона, которые способствовали продвижению кировских товаропроизводителей на иностранные рынки, достижению новых договорённостей о сотрудничестве.
Выстраивание взаимодействия
— Актуальной задачей, стоящей перед министерством является выстраивание конструктивного диалога и эффективное взаимодействие с представителями бизнес-сообщества, в том числе по вопросам предоставления мер государственной поддержки на региональном уровне, — подчеркнул зам министра.
Участники семинара рассмотрели вопросы, связанные с особенностями налогового и таможенного регулировании при экспорте товаров, а также более подробно остановились на мерах поддержки для промышленных предприятий Кировской области.
Успешным опытом в реализации экспортной политики поделились директор ООО «Натура ботаника» Елена Беляева и начальник юридического отдела ОАО «Весна» Антон Гнусов.
— Знакомство компании «Натура ботаника» с Центром поддержки экспорта Кировской области состоялось в 2019 году, — рассказала Елена Беляева. — Первый же год сотрудничества принёс нам очень крупного партнера по бизнесу и мы получили помощь по сертификации детской продукции — порядка 300 тыс руб. В 2020 году я бы отметила сотрудничество продолжилось уже в рамках электронной торговой площадки Amazon. 2021 год мы также начали успешно — с участия в выставках. Я благодарна региональному Центру поддержки экспорта за обучение и тренинги, в которых участвовала лично. Это было здорово. Мы продолжаем сотрудничество, впереди очень много планов. Месяц назад мы вернулись с крупной выставки в Казахстане — это наше второе участие в выставке, по которой мы получаем помощь от регионального Центра поддержки экспорта. Сейчас мы готовимся к международной бьюти-выставке «Интер-шарм», которая пройдёт в Москве. Будем участвовать в ней первый раз, поскольку ранее не могли себе позволить такую роскошь из-за довольно серьёзных финансовых вложений. В декабре надеемся поучаствовать в специализированной выставке по эко-продукции в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта выставка нам особенно интересна, поскольку мы производим эко-косметику, рады будем представлять Кировскую область. Этот год нам принес нам также бизнес-партнера, с которым планируем сотрудничать на Казанской электронной торговой площадке, сейчас мы в стадии переговоров. Отмечу, что интерес к электронным торговым площадкам значительно возрос во всем мире, потому что в 2020-м пандемийном году розница стала проседать. Радует, что электронным торговым площадкам также есть государственный меры поддержки бизнеса.
— Фабрика игрушек «Весна» — один из крупнейших производителей кукол в стране — с Российским экспортным центром сотрудничает довольно много лет, — отметил Антон Гнусов. — С помощью получаемой поддержки мы участвуем во многих выставках как у нас в стране, так и в странах ближнего зарубежья и даже в таких экзотических, как Монголия. Компенсация части затрат по участию в выставках — это серьёзная поддержка бизнеса. Также благодаря помощи Российского экспортного центра мы решили ряд логистических моментов, например, по доставке образцов продукции партнёрам. Не могу не отметить проблему выхода на европейский рынок, в которой мы сталкиваемся. Европейские страны предъявляют иные требования по сертификации продукции. Надеюсь, в этом направлении нам также помогут. Спасибо за длительное и продуктивное сотрудничество.
Доработка экспортной стратегии региона
Завершая мероприятие, Сергей Банин ещё\ раз обратил внимание присутствующих на необходимость расширения взаимодействия министерства и региональных предприятий в процессе формирования единой экспортной политики региона.
— В ближайшем будущем нам потребуется ваша помощь и обратная связь по вопросу доработки положений проекта Экспортной стратегии региона, с целью учета реального опыта ведения экспортной деятельности, барьеров и основных проблем, с которыми сталкивается действующий и потенциальный экспортер, предложений по совершенствованию механизма государственной поддержки, а также предложения по расширению географии поставок продукции региональных производителей, — обратился он к представителям предприятий-экспортеров. — Надеемся, что сегодняшняя наша встреча даст новый импульс для более тесного и взаимовыгодного сотрудничества!