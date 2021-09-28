Вятские товары на экспорт: совокупный объём демонстрирует рост

В рамках Недели промышленности в Кировской области в региональном правительстве прошел семинар для предприятий-экспортеров «Системные меры развития экспорта». Мероприятие, было посвящено развитию внешнеэкономической деятельности на территории региона и популяризации информации о действующих мерах поддержки предприятий экспортеров.

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области — тот орган исполнительной власти, который ответственен за координацию мер поддержки экспорта в регионе и развитие несырьевого неэнергетического экспорта.

Напомним, с 2019 года на территории нашего региона реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого утверждены региональные проекты «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области». Проектами предусмотрено достижение объема экспорта продукции базовых отраслей промышленности Кировской области в размере 950 млн. долларов США к 2024 году путем развития конкурентоспособности промышленных предприятий и мотивации компаний к повышению объема экспорта.

Многообещающая тенденция

Как отметил заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Сергей Банин, несмотря на действие ограничительных мероприятий совокупный объём экспорта промышленных предприятий региона сохраняет тенденцию к увеличению, кроме того, наблюдается развитие многообразия товарной структуры экспорта.

— За 7 месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт составил 622 млн. долларов США, что на 42% больше чем в аналогичном периоде 2020 года, — проинформировал он участников семинара. — В товарной структуре экспорта преобладают: продукция химической промышленности, каучук – 51% от общего объёма экспорта; древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 26%; металлы и изделия из них – 9%. Основными экспортерами в соответствии с отраслевой принадлежностью являются «Уралхим», «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», «Вятский фанерный комбинат», «Красный якорь», «Мурашинский фанерный завод», «Вахруши-Юфть», «Текс», «Омутнинский металлургический завод», «Кировский завод ОЦМ», «Веста».

Вовлечение интересантов

С целью обеспечения благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности на территории региона ведётся работа по внедрению инструментария Регионального экспортного стандарта.

— В настоящее время министерством сформирован Экспортный совет при губернаторе Кировской области, участниками которого являются, в том числе, представители присутствующих сегодня предприятий и организаций, — сообщил Сергей Банин. — Экспортный совет призван обеспечить всестороннее вовлечение заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности для развития экспорта, а также выстраивания актуальной и своевременной политики ведения внешнеэкономической деятельности в целях увеличения объёма несырьевого неэнергетического экспорта и количества экспортеров. Кроме того, министерством разрабатывается Экспортная стратегия региона, которая будет отражать в себе приоритетные направления развития «точек роста» несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта услуг, механизмы снижения барьеров при экспорте.

Сергей Банин напомнил, что министерством на регулярной основе проводится информационная кампания по вопросам развития внешнеэкономической деятельности и доступных мер государственной поддержки, соответствующие материалы публикуются на официальном сайте министерства, а также дублируются в аккаунтах в социальных сетях.

Также министерством с начала 2021 года проведено 8 рабочих совещаний с торговыми представителями РФ в иностранных государствах с привлечением промышленных предприятий региона, которые способствовали продвижению кировских товаропроизводителей на иностранные рынки, достижению новых договорённостей о сотрудничестве.

Выстраивание взаимодействия

— Актуальной задачей, стоящей перед министерством является выстраивание конструктивного диалога и эффективное взаимодействие с представителями бизнес-сообщества, в том числе по вопросам предоставления мер государственной поддержки на региональном уровне, — подчеркнул зам министра.

Участники семинара рассмотрели вопросы, связанные с особенностями налогового и таможенного регулировании при экспорте товаров, а также более подробно остановились на мерах поддержки для промышленных предприятий Кировской области.

Успешным опытом в реализации экспортной политики поделились директор ООО «Натура ботаника» Елена Беляева и начальник юридического отдела ОАО «Весна» Антон Гнусов.

— Знакомство компании «Натура ботаника» с Центром поддержки экспорта Кировской области состоялось в 2019 году, — рассказала Елена Беляева. — Первый же год сотрудничества принёс нам очень крупного партнера по бизнесу и мы получили помощь по сертификации детской продукции — порядка 300 тыс руб. В 2020 году я бы отметила сотрудничество продолжилось уже в рамках электронной торговой площадки Amazon. 2021 год мы также начали успешно — с участия в выставках. Я благодарна региональному Центру поддержки экспорта за обучение и тренинги, в которых участвовала лично. Это было здорово. Мы продолжаем сотрудничество, впереди очень много планов. Месяц назад мы вернулись с крупной выставки в Казахстане — это наше второе участие в выставке, по которой мы получаем помощь от регионального Центра поддержки экспорта. Сейчас мы готовимся к международной бьюти-выставке «Интер-шарм», которая пройдёт в Москве. Будем участвовать в ней первый раз, поскольку ранее не могли себе позволить такую роскошь из-за довольно серьёзных финансовых вложений. В декабре надеемся поучаствовать в специализированной выставке по эко-продукции в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта выставка нам особенно интересна, поскольку мы производим эко-косметику, рады будем представлять Кировскую область. Этот год нам принес нам также бизнес-партнера, с которым планируем сотрудничать на Казанской электронной торговой площадке, сейчас мы в стадии переговоров. Отмечу, что интерес к электронным торговым площадкам значительно возрос во всем мире, потому что в 2020-м пандемийном году розница стала проседать. Радует, что электронным торговым площадкам также есть государственный меры поддержки бизнеса.

— Фабрика игрушек «Весна» — один из крупнейших производителей кукол в стране — с Российским экспортным центром сотрудничает довольно много лет, — отметил Антон Гнусов. — С помощью получаемой поддержки мы участвуем во многих выставках как у нас в стране, так и в странах ближнего зарубежья и даже в таких экзотических, как Монголия. Компенсация части затрат по участию в выставках — это серьёзная поддержка бизнеса. Также благодаря помощи Российского экспортного центра мы решили ряд логистических моментов, например, по доставке образцов продукции партнёрам. Не могу не отметить проблему выхода на европейский рынок, в которой мы сталкиваемся. Европейские страны предъявляют иные требования по сертификации продукции. Надеюсь, в этом направлении нам также помогут. Спасибо за длительное и продуктивное сотрудничество.

Доработка экспортной стратегии региона

Завершая мероприятие, Сергей Банин ещё\ раз обратил внимание присутствующих на необходимость расширения взаимодействия министерства и региональных предприятий в процессе формирования единой экспортной политики региона.

— В ближайшем будущем нам потребуется ваша помощь и обратная связь по вопросу доработки положений проекта Экспортной стратегии региона, с целью учета реального опыта ведения экспортной деятельности, барьеров и основных проблем, с которыми сталкивается действующий и потенциальный экспортер, предложений по совершенствованию механизма государственной поддержки, а также предложения по расширению географии поставок продукции региональных производителей, — обратился он к представителям предприятий-экспортеров. — Надеемся, что сегодняшняя наша встреча даст новый импульс для более тесного и взаимовыгодного сотрудничества!

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— Промышленность региона — ведущая отрасль экономики, которая представлена во многих сферах: машиностроение и металлообработка; цветная и черная металлургия, химическая, микробиологическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая промышленность. В ней трудятся более сотни тысяч сотрудников.

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

— Безусловно, областное правительство заинтересовано в развитии промышленного сектора в регионе. Для этого по инициативе губернатора Игоря Васильева в Кировской области открыт фонд развития промышленности, главная цель которого обеспечить региональным промышленным предприятиям доступ на льготных условиях к финансовым ресурсам, а также посодействовать в расширении производства отечественных продуктов и повысить их востребованность.

Кстати… * За первое полугодие 2021 года услугами Центра поддержки экспорта воспользовались более 300 предпринимателей.

* Для представителей бизнеса были организованы семинары, в том числе с преподавателями Школы экспорта РЭЦ.

* В рамках реализации нацпроекта кировские предприниматели смогли представить свои товары на крупных международных выставках в Казахстане, Белоруссии, Армении.

* Для повышения собственных компетенций руководители компаний региона приняли участие в акселерационной программе «Экспортеры 2.0» в Сколково.

НДС по ставке 0%

С темой налогового регулирования при экспорте товаров и услуг перед участниками семинара выступил заместитель начальника отдела камерального контроля УФНС по Кировской области Владимир Комлев. Он сообщил:

— Перечень товаров (работ, услуг), реализация которых облагается НДС по ставке 0%установлен п.1 ст.164 НК РФ. Основные позиции перечня — экспорт, реэкспорт товаров, ранее помещёенных под таможенную процедуру переработки; международные перевозки, в том числе железнодорожным транспортом; транспортно-экспедиционные услуги, связанные с международными перевозками. Всего за 2020 год ставка 0% налогоплательщиками нашего региона подтверждена в отношении реализации в размере почти 21 млрд руб. Самая популярная операция — экспорт товаров.