Дыхание Севера и голос предков: вятский дуэт ЛЁДЪ представит новый клип

Тизер нового клипа группы «ЛЁДЪ» появился в паблике группы в соцсетях. Съемки клипа на песню «Навстречу погибели» проходили с участием музея «Вятский арсенал» и клуба исторической реконструкции «Хлыновская застава».

Уже сейчас можно предполагать, что ролик получится очень колоритным.

— В этой музыке можно почувствовать пронизывающую всё естество особую связь с природой и тайной скандинавских мифов. Загадочная история разлуки и сражения, храбрости и веры не перестаёт играть с воображением на протяжении всей песни. Слушатель выходит за рамки обыденности и погружается в древнюю и мистическую атмосферу сурового мира славянских и скандинавских предков, — так описывает будущую композицию на своем сайте режиссер клипа Марк Кривошеин.

Премьера самого клипа состоится под Новый год – 26 декабря.

Группа «ЛЁДЪ» появилась на российской фолковой сцене не так давно, но уже завоевала себе место в сердцах зрителей. Атмосферные композиции группы пронизаны славянскими и скандинавскими мотивами и наполнены дыханием древнего Севера.

Первый «ледяной» альбом «Неведомо, не страшно» получил массу положительных отзывов от любителей нордик-фолка и неофолка. Не останавливаясь на достигнутом, в период пандемии музыканты занимаются записью второго альбома.

Ранее мы писали, что кировская певица снялась в клипе Леонида Агутина.

Фото: mark-krivoshein.ru