Вятский итальянец продает мотоцикл BMW, на котором приехал в Киров

Вятский итальянец Франческо Райнеро выставил на продажу мотоцикл за 430 рублей. Объявление появилось в соцсети кировского предпринимателя с итальянскими корнями.

Пробег мотоцикла составляет 137 тысяч километров. Байк BMW 2007 года выпуска прибыл из Италии в прошлом году.

— ПТС оригинал. Владелец один. Не требует ремонта, в отличном состоянии, — говорится в объявлении.

Как рассказывал сам Франческо, он летал в Италию к отцу, но вернуться обратно самолетом не смог. Пришлось ехать на мотоцикле. Дорога до Кирова заняла 5 дней, один из которых был «потерян» на таможне.

— Погода в дороге была очень хорошая. На мотоцикле небезопасно ехать на большие расстояния, когда дождь или снег, — вспоминает итальянец.

Франческо Райнеро переехал в Киров после женитьбы на местной жительнице. Обосновавшись, итальянец открыл в областном центре пиццерию, где сам же и работает шеф-поваром. В большом интервью «Кировской правде» он рассказывал о работе в российской провинции, вакцинации от коронавируса и секрете настоящей итальянской пиццы.

Фото: vk.com/francesco_rainero