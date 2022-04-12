Вятский модник остался без интернета

Вятский модник Виктор Казаковцев подхватил компьютерный вирус. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» кировский фотограф Алекс Просвирнин.

73-летний кировчанин рассказал, что остался без интернета. Его компьютер оказался заражен вирусной программой. Сейчас вятский модник нуждается в скорой компьютерной помощи.

— Того, кто сможет починить ему компьютер, Виктор будет ждать в своем домике на 2-м Рейдовом переулке в Вересниках. Откликнитесь, умелые и бескорыстные люди, помогите нашему «вятскому моднику» снова оказаться в интернете, — пишет Алекс.

Ранее мы писали, что канал RT снял документальный фильм, посвященный вятскому моднику и его «коллегам» из других городов. В проекте рассказывается о необычном увлечении Виктора Казаковцева и о том, что же в его жизни самое главное.

Фото: vk.com/alexvyatka