Вятский модник проголосовал в костюме «Сталинского сокола»

Дядя Витя рассказал, что выборы для него — праздник.

На участок Вятский модник пришел с самого утра, и как всегда в необычном наряде. На этот раз в костюме летчика Советской Эпохи.

Впрочем, как оказалось, с его личным предпочтениям к кандидатам это не связано. Красивый костюм – это выражение его отношения к выборам в целом.

— Выборы важны для нас для всех, для всей России. Мы выбираем государство, в котором мы будем жить! Я считаю, тех, кто не голосует, предателями. Вот войны нет, а они предали Родину. А я проголосовал. Иду по улице и знаю, что не предатель. Все смотрят на меня, а я иду в костюме Сталинского сокола и дарю всем радость!

Впрочем, не только в Кирове видели голосующих в необычном костюме, но и в дргих областях. Например, в Кемеровской области на участок пришло семейство фьеков. Одеты эти герои были в белые и пушистые костюмы. Несмотря на внешний вид, они ответственно подошли к процедуре голосования и сделали свой выбор в бюллетени.

А вот в Тюменской области отдать свой голос за одного из кандидатов жительница пришла в костюме персонажа Цици из игры Genshin Impact. Тюменка известна тем, что занимается косплеем. Вот и на этот раз она решила удивить членов комиссии.