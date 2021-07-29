Вятский палеонтологический музей ведет раскопки ихтиозавра

Сотрудники Вятского палеонтологического музея ведут раскопки скелета ихтиозавра, обнаруженного в Нагорском районе.

Найденные окаменелости привозят в музей. Судя по размеру позвонков и отдельных элементов скелета, речь идёт о взрослой особи 5-7 метров в длину.

Находка является уникальной — ранее в области в отложениях юрского периода находили только разрозненные позвонки и отдельные обломки костей.

На сегодняшний день выкопано около 35% скелета. К раскопкам в качестве волонтёров привлечены учащиеся с.Синегорье. Школьники заинтересовались находкой, они планируют написать исследовательскую работу и представить её на палеонтологической конференции музея в ноябре.

Ихтиозавр — морской ящер, обитавшему в юрском периоде около 150 млн. лет назад.

Фото suminia.com