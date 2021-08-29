Вятский пармезан получил три «серебра» на всероссийском конкурсе

Сыр, производимый в Кировской области, признан одним из лучших в России.

Как мы сообщали вчера, вятский пармезан Grand Vyatka был выставлен на участие в конкурсе «Лучший сыр России», проходившем в Москве. С ним конкурировали около 950 продуктов 163 предприятий страны, в том числе «Дом Сыра» из Богородского. В последнем уже два года работает итальянец Джулиано Роверси – создатель вятского пармезана Grand Vyatka Gold 12 месяцев, Super Gold 18 месяцев и Exclusive 24 месяца. Они получили три серебряные медали в трёх номинациях.

Сыры оценивали сто экспертов из молочной и винной отраслей, в том числе западно-европейские технологи, производители, члены федерации фромажеров Франции; члены российской ассоциации и преподаватели школ сомелье, французский шеф-повар и российские сыроделы. Участвовал и Роверси в качестве капитана команды жюри в одной из групп, а по итогам конкурса получил приглашение в состав супер-жюри.