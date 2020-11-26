Санаторий «Сосновый бор» перешёл в руки владельца московских отелей

Торги по продаже санаториев «РЖД-Здоровье» выиграла компания ООО «Эрув», принадлежащая московскому предпринимателю Александру Клячину. Об этом сообщает РБК.

19 санаториев, расположенных в курортных зонах России были проданы за 6,674 млн рублей , что на два с лишним миллиона ниже начальной цены аукциона. В число активов вошёл и санаторий «Сосновый бор» в курортной зоне Нижнеивкино Кировской области. Впрочем, к числу перспективных он не относится. Наиболее интересными с точки зрения развития представитель Клячина назвал санатории Сочи и Алтая.

Какие перемены ждут лечебницы, доподлинно пока не известно. Решение по каждому объекту будет приниматься индивидуально. Однако предполагается, что ряд санаториев ожидает реновация номерного фонда, а другие – полная реконструкция. И это может оказаться не лишним для «Соснового бора». Ранее процветающий санаторий сегодня находится в весьма плачевном состоянии.

Для справки

Александр Клячин – владелец отеля «Метрополь» в Москве, а также международной сети Azimut Hotels, которой принадлежат 40 отелей в РФ и Европе. ООО «Эрув» зарегистрировано в Москве в 2020 году с уставным капиталом в 1 миллион рублей.

Фото: vk.com/club165069555