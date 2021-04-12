Вятского Юрия Гагарина нашли в леспромхозе

12 апреля 1961 года изменило мир: в космос полетел Юрий Гагарин. Каким был этот день в Кирове и в редакции «Кировской правды», вспоминает Михаил Иванович Кощеев, который 60 лет назад был редактором «КП».

Обычное утро в редакции

— 12 апреля на планёрке в редакции обсуждался завтрашний номер. Большинство материалов были уже готовы. Никаких важных событий не ожидалось. Предстояло лишь добавить на первую полосу оперативные информации о предмайском соревновании и подготовке к весеннему севу.

Планёрка подходила к концу, когда мы услышали позывные московского радио, извещавшие, что будет передано какое-то важное сообщение. Включили репродуктор на полную мощность…

В 10 часов 2 минуты московского времени было передано сообщение ТАСС о выводе на орбиту вокруг Земли первого в мире космического корабля-спутника с человеком на борту — пилотом-космонавтом, гражданином СССР, военным лётчиком Юрием Алексеевичем Гагариным.

Почему кировчане не увидели фото космонавта в день полёта

— Трудно описать радость, когда мы узнали эту новость. Среди журналистов ходили разговоры о готовящемся полёте человека в космос. Но мы не думали, что это произойдёт где-то в отдалённой перспективе.

Радость радостью, но надо срочно перестраивать завтрашний номер. Планерка продолжилась. Посыпались предложения: журналистам срочно отправиться на предприятия, в учреждения, учебные заведения, на улицы города, связаться по телефону с районами и дать отклики кировчан. Заместитель редактора Овидий Любовиков посоветовал обратиться к кировским писателям и поэтам.

Вскоре телетайп начал передавать сообщения ТАСС о полёте космического корабля и успешном возвращении человека из космоса на Землю. По радио сообщили, что в экстренном выпуске телевизионных новостей будет передан потрет Ю.А.Гагарина. К сожалению, Киров тогда не принимал передачи Центрального телевидения, и мы не имели возможности переснять и поместить в свежем номере газеты фотографию космонавта.

— Журналисты принесли в редакцию первые отклики. Свой восторг в связи с полётом Гагарина выразили бригадир плотников на строящемся мосту через Вятку Л.Вершинин, преподаватель пединститута П.Распопов, писатель А.Филев, председатель колхоза из Санчурского района В.Борисов, художник С.Мезенцев, пионервожатая С.Самоделкина, поэт В.Заболотский, пассажир поезда в форме лётчика и другие. Все они были опубликованы в газете под общей рубрикой «В первый час».

Один из журналистов, побывавший на почтамте, принёс копии текстов телеграмм, отправленных в Москву с поздравлениями первому космонавту. Их отправили коллектив СМУ-8 из Нововятска и ученики 10 класса школы №22. Журналист, отправившийся на шинный завод, успел к началу митинга, посвящённого полёту, и написал об этом репортаж.

В конечном итоге материалы на космические темы заняли всю газету и даже остались на следующий номер. Уходили из редакции после полуночи.

— «Кировская правда» продолжила публикацию материалов о полёте Гагарина и в другие дни. Журналист, будущий писатель Альберт Лиханов сразу после сообщения о полёте человека в космос отправился в адресное бюро. На вятской земле удалось найти полного тёзку комонавта — рабочего Юрьянского леспромхоза Юрия Алексеевича Гагарина. Журналисту удалось связаться с мужчиной по телефону. Рассказ об однофамильце и текст его телеграммы с поздравлениями были опубликованы в газете.