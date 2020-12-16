Вятскополянская Девица Метелица погостила у удмуртского Тол Бабая

Чтобы он успел развезти подарки всем детишкам, Метелица привезла Бабаю в подарок оленя.

Соседи из Удмуртии называют главного зимнего волшебника Тол Бабай. У него, как и у Деда Мороза, есть помощница — девица Лымы Ныл. Живут они в селе Шаркан, недалеко от столицы Республики — Ижевска.

Именно к ним на ежегодный праздник «Сказочные герои на родине Тол Бабая» ездила Девица Метелица — сказочный персонаж, обосновавшийся в 2006 году в Вятских Полянах. В гости она отправилась не с пустыми руками. Удмуртскому волшебнику Девица привезла сказочного оленя. Теперь он точно сумеет быстро доставить подарки всем малышам.

Кроме Метелицы на праздник съехались и Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга и Урал Мороз из Екатеринбурга. Они привезли настоящую зимнюю погоду и новогоднее настроение. Все вместе сказочные герои зажгли огни на первой новогодней ёлочке Удмуртии и поболели за маленьких Снеговичков-Чупырков (малышей одетых в костюмы снеговиков), которые традиционно устроили забег «кто первый?».

Ранее мы сообщали, что Игорь Васильев и члены правительства Кировской области исполнят новогодние желания детей-сирот.

Фото: vk.com/devitsametelitsa