Вятскополянские поселения отказались от преобразования района в округ

Вятскополянский район не будет преобразован в муниципальный округ. По крайней мере, в этом году.

Об этом сообщил «Кировской правде» глава района Андрей Чернов. По его словам, согласно законодательству, если два и более поселения не согласились на преобразование в муниципальный округ, то такой переход невозможен.

Однако в декабре в Госдуму был внесён и прошел первое чтение законопроект о преобразовании всех муниципальных районов в муниципальные округа. И вятскополянской администрации придётся ориентироваться на федеральный закон, когда он будет принят.

– Будем смотреть по обстановке, нужен нам такой переход или нет, – говорит Андрей Юрьевич. – Я не то, чтобы сожалею о принятом отрицательном решении по итогам общественных слушаний. Проблема в другом: в сентябре пройдут выборы депутатов сельских и городских дум. Есть обоснованное опасение, что по крайней мере в двух поселениях это не удастся сделать, чтобы местные администрации осуществляли полномочия. Вопрос о переходе в округ потому и возник, чтобы объединить все структуры для работы администрации на территории района. А если депутатов не изберем, то не будут утверждены бюджеты этих поселений, а следовательно, и районный бюджет. То есть проблема возникнет для всего района. Но мы приложим все усилия, чтобы такого не произошло.

Напомним, при преобразовании муниципального района в округ ликвидируются думы местных поселений и частично администрации. Управление бюджетом и руководство на местах сосредотачиваются на уровне районной власти.