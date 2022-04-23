Вятскополянский политрук всё-таки был убит подо Ржевом в годы войны

Стала известна судьба уроженца Кировской области в годы Великой Отечественной войны.

Им оказался политрук Иван Семёнович Чернышов из села Кулыги Вятскополянского района. Он служил в штабной батарее 775 артполка 243-й стрелковой дивизии, считался пропавшим без вести. Родился в 1908 году и погиб 16 сентября 1942 года у д. Губино Ржевской области. Гибель установил местный военкомат по данным тверских поисковиков.

Многомесячная Ржевско-Вяземская операция 1942 года считается одной из самых тяжелых и кровавых в годы войны. В письмах тогда ничего не возможно было рассказать. Позже стихотворение «Я убит подо Ржевом» Александра Твардовского стало одним из наиболее известных, вошло в школьные учебники.

Имя павшего вятского бойца увековечат на Воинском захоронении в д. Бахмутово Ржевского района. Поисковикам и военкомату — благодарность.