Вятскополянское предприятие оштрафовали на 200 тысяч за плохое содержание коров

Предприятие ООО «Русь» в Вятскополянском районе оштрафовали за нарушение правил содержания крупного рогатого скота. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Летом 2019 года специалисты ведомства провели внеплановую проверку на предприятии, занимающемся разведением скота и производством сырого молока. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.

Так, территория комплекса, где содержались 1005 животных, не была огорожена. При въезде отсутствовали здание для дезинфекции транспортных средств и санпропускник, а выгульные площадки не были оборудованы навесами.

Юрлицу было выдано предписание об устранении нарушений до 31 декабря 2021 года. В конце января 2022 года специалисты ведомства снова посетили предприятие и обнаружили, что все осталось по-прежнему.

По данному факту было возбуждено административное производство. По итогам его рассмотрения ООО «Русь» было оштрафовано на 200 тысяч рублей.

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