Вятской епархии вернут квартиру в историческом здании на Урицкого

Депутаты кировской Гордумы обсудят передачу Вятской епархии помещений в историческом здании на Урицкого, 4. Проект решения опубликован на сайте горадминистрации.

Согласно приложению к документу, церкви планируют передать 3 комнаты в квартире №10 общей площадью чуть меньше 30 квадратных метров.

Дом на Урицкого, 4 был построен в 1764 году. В прошлом там находились кельи Трифонова монастыря. Позже здание было отдано под жилой дом. Церковь несколько лет просила город вернуть помещение обратно.

На расселение дома на Урицкого выделено 2,2 миллиона рублей. В 2022 году Вятской епархии также планируют передать помещения на Динамовском проезде, 10 и 12.