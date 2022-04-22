«Вятской книгой года – 2021» стала история прокуратуры Кировской области

В Кирове подвели итоги конкурса-выставки «Вятская книга года». Награды авторским коллективам вручил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Изданием года в этот раз была признана книга «Три века служения закону. Прокуратура Кировской области, 1722-2022». Она вышла из печати к 300-летию образования российской прокуратуры.

«Три века…» стали завершением большого исследования истории правоохранительных органов Вятской губернии, опубликованного ранее. В предыдущих томах рассказывалось об истории органов госбезопасности и внутренних дел.

Редсовет книги возглавил прокурор Кировской области Андрей Оборок. А ответственным редактором стал доктор исторических наук, профессор ВятГУ Валерий Юнгблюд.

Награду за лучшее издание вручил губернатор Игорь Васильев, поздравив авторский коллектив с победой. Глава региона подчеркнул, что конкурс «Вятская книга года» — это еще одна возможность убедиться в том, что интерес к книгам не только не снижается, но, напротив, растет.

— Я верю, что большинство из представленных книг найдут свою читательскую аудиторию, и мы еще не единожды встретимся с теми, кто придет в литературу вновь и принесет в нее свое неповторимое слово. Поздравляю коллектив издания года с признанием! – сказал губернатор.

Как добавил зампред правительства Андрей Маури, в «Трех веках…» был впервые использован ряд документов из Центрального государственного архива Кировской области. Впервые же опубликован полный список работников прокуратуры, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.

История прокуратуры в книге рассматривается в контексте истории вятского края. Поэтому издание вполне может быть использовано в качестве учебного пособия в вузах исторической и юридической направленности.

В номинации «Лучшее краеведческое издание-2021» диплом 1-й степени получила книга «Ордена Отечественной войны I степени «Кировский завод «Маяк». 80 лет». Диплом второй степени достался изданию «История одного купеческого города».

Выставка-конкурс «Вятская книга года» открылась в конце марта и продлилась месяц. В этом году на ней было представлено более 600 изданий различной тематики. В их числе – книги вятских авторов и писателей других регионов, посвященные Кировской области.