Вятскую снегурочку выбирали жители России и ближнего зарубежья

В Кирове подвели итоги V городского конкурса «Вятская снегурочка» Его организовали ДЮЦ им. Александра Невского при поддержке департамента образования и библиотеки им. А. С. Грина. К участию в нем пригласили кировских старшеклассниц.

От каждой конкурсантки потребовались не только фотографии в сказочном наряде, но и проявить свои таланты и умение презентовать себя. Девушки пели, танцевали, отвечали на каверзные вопросы в образе внучки Деда Мороза.

Организаторы конкурса оценили эрудицию, культуру речи и артистичность юных кировчанок. Независимое голосование проходило в интернете. За вятских красавиц свои сердечки отдали почти14 тысяч пользователей не только из Кирова, но и других городов России и даже Белоруссии, Украины и Казахстана.

В итоге выбор пал на 16-летнюю Анастасию Чернядьеву. Она учится в лицее 21. удивительным образом в нынешнем году мнение интернет-жюри и организаторов совпало. За Настю проголосовало абсолютное большинство — почти 37% голосов.

Фото: admkirov.ru vk.com/public103603277