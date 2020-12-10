Выбираем кухню на заказ в Санкт-Петербурге

В статье поговорим о преимуществах кухонь на заказ и узнаем, где приобрести стильные и качественные гарнитуры в Санкт-Петербурге

Кухня во многих домах занимает центральное место – идеальная зона для тихих семейных ужинов или встречи давних друзей. Сделать пространство уютным и функциональным можно с помощью кухни на заказ. Рекомендуется приобрести её в компании «Лавелла» – там вы найдете варианты на любой вкус и для любых площадей. А пока рассмотрим, в чем заключаются преимущества кухни, изготовленной по индивидуальному заказу и на какие моменты обратить внимание при выборе.

Плюсы кухни на заказ

Одно из главных преимуществ – кухня на заказ позволяет подчеркнуть вкус хозяев дома и придать интерьеру неповторимый вид. Например, компания «Лавелла» предлагает десятки вариантов разных кухонь – одни подходят только для скандинавского стиля, другие гармонично вписываются в классический интерьер. Качественные кухни на заказ в спб можно заказать здесь – lavellakitchen.ru, включая угловые, встраиваемые, элитные, модульные варианты.

Приобретая мебель под заказ, удается хорошо сэкономить – ведь специалисты заранее рассчитывают стоимость, предлагают самые выгодные пути решения определенных задач. В процессе производства нет лишних материалов, отсутствует необходимость проводить дополнительные работы.

Вы заранее обозначаете свои пожелания – например, хотите установить кухню с барной стойкой. Или приобрести гарнитур с округлыми фасадами. Не нужно тратить время на поиски идеального варианта – куда проще доверить его создание экспертам.

Рекомендации профессионалов

Перед тем, как заказывать кухню, рекомендуется обратить внимание на несколько моментов. Первый – форма гарнитура. Если вы обладатель длинной и просторной кухни, то присмотритесь к прямым вариантам. Линейная кухня отлично помещается возле стены, не заслоняет собой проход. А для квадратных и небольших помещений можно приобрести угловой гарнитур на заказ – эргономичный и компактный. Также популярны П-образные варианты – за счет двух углов увеличивается полезная площадь рабочей поверхности.

Большое значение имеет и покрытие кухонных фасадов. Глянцевые кухни – торжественные, подходят для любых площадей, вписываются в современные стили. Матовые – спокойные и уютные, выглядят очень изысканно. Можно заказать и комбинированные варианты – например, верхние глянцевые фасады и нижние матовые. А если сомневаетесь в выборе, то всегда можете проконсультироваться со специалистами компании «Лавелла».