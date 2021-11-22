Выбор корма для собаки: советы ветеринарных врачей

От рациона питания домашнего животного зависит его состояние здоровья, энергичность и продолжительность жизни. Лучший вариант в данном случае — использовать разработанные специалистами сбалансированные корма. Ознакомиться с каталогом продукции из данной категории можете на сайте интернет-магазина PetDog https://petdog.ru/sobakam/korma-dlya-sobak/. Сервис предлагает покупателям качественные товары по доступным ценам уже на протяжении трех лет. Позвонив по контактному номеру телефона, вы получите оперативную консультацию со специалистом.

Как подобрать корм для питомца

Сухие корма для собак сегодня предлагаются в очень большом ассортименте. Среди них имеются товары как премиального класса, так и более дешевые аналоги. Чтобы не допустить ошибку в процессе выбора, обращайте внимание на следующие моменты:

Возраст собак, для которых предназначен корм. В данном случае выделяется 4 категории: для щенков, которые только перестали питаться материнским молоком, для молодых питомцев до года, собак в возрасте от 1 до 8-ми лет, взрослых псов (старше 8-ми лет). Размер питомца. На упаковке всегда указано, для каких пород собак предназначен корм: крупных, средних или маленьких. Выбирать стоит в соответствии с особенностями вашего четвероногого друга. Состав. В нем не допускается наличие субпродуктов или сомнительных для пользы питомца ингредиентов (различные консерванты, усилители вкуса и запаха, красители, сахар, карамель). А вот содержание достаточного количества витаминов, минералов, а также натуральной рыбы, мяса приветствуется. Тип корма. Бывают лечебные, специализированные (созданы для профилактики проблем со здоровьем) и повседневные.

Это основные моменты, которые стоит учитывать в процессе выбора корма для собаки. Обязательно придерживайтесь количества суточной нормы, указанной на упаковке, которая положена для питомца. Слишком большое количество пищи провоцирует ожирение, что вызовет проблемы со здоровьем.

Чтобы не переживать по поводу состава корма и его пользы для собаки, выбирайте продукцию премиум-класса. Она имеет высокую стоимость, но зато поможет вашему питомцу чувствовать себя хорошо. Ознакомиться с товарами, входящими в данную категорию, можете на сайте интернет-магазина “ПетДог”. В каталоге вы найдете корма с разной граммовкой. Берите тот объем, который больше всего удобен вам.