Выборы-2021: честно, открыто, прозрачно

В общественном штабе рассказали о трех днях голосования.

Завершились выборы в Государственную думу, Законодательное Собрание, представительные органы муниципальных образований.

Явка избирателей в Кировской области достигла 45%, это хороший результат, выше, чем на выборах в 2016 году.

«Единая Россия» получит большинство мандатов и в высший представительный и законодательный орган власти России, и в Законодательное Собрание.

Партия сохранила лидерство и по одномандатным округам, и по спискам.

По итогам голосования произойдут изменения в структуре политических сил, прошедших в Госдуму – в её состав, по предварительным данным, войдет еще одна партия – «Новые люди».

В Законодательное Собрание Кировской области 5-процентный барьер преодолели две ранее «непарламентские» политические силы — «Новые люди» и Партия пенсионеров. Таким образом, в кировском Заксобрании теперь будет представлено 6 партий (ранее – 4).

Ход подсчета голосов, как отмечают эксперты, был «волнительным» для всех политических сил региона — по ряду участков между собой соревновались, то обгоняя друг друга, то уступая позиции, кандидаты «Единой России» и «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ.

При этом, как сообщил председатель областной избирательной комиссии Алексей Круглов по итогам голосования, серьезных нарушений в ходе выборов в регионе не зафиксировано.

Напомним, на выборах-2021 в Кировской области работали 5 659 наблюдателей, на участках было установлено 949 камер, изображение с которых передавалось в Центр общественного наблюдения, созданный Общественным штабом по наблюдению за выборами.

Руководитель Общественного штаба Насими Назаров подчеркнул, что за три дня голосования в штаб поступило свыше 3 тысяч сообщений от наблюдателей с разных участков – они информировали о текущей ситуации, о работе избирательной комиссии, обеспеченности участка СИЗами, соблюдении эпидемиологических требований.

— Поступило и 168 сигналов о возможных нарушениях, — рассказал Насими Назаров. – Все такие сообщения проверялись сразу. Подавляющее большинство из них не носили серьезного характера и решались в течение нескольких минут. Были и фейковые вбросы. Благодаря системе видеонаблюдения все они также оперативно «вычислялись», выяснялась объективная и достоверная картина.

Руководитель общественного штаба подчеркнул, что прошедшие выборы были, действительно, честными, открытыми и прозрачными.