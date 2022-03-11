Выгодные тарифы на мобильный интернет в 2022 году

В эпоху цифровизации люди находятся на связи практически круглосуточно. Общение в социальных сетях, просмотр фильмов, вебинаров, посещение онлайн-мероприятий – уже давно норма нашей жизни. Поэтому важно получить мобильный интернет высокого качества по приемлемой цене.

Сегодня на рынок выходит очень перспективная услуга, обещающая в будущем стать мейнстримом. Ее название знакомо немногим, однако этот факт не умаляет ценности новинки. Речь идет о esim в России.

Новый источник мобильного интернета

Esim – это технология. После подключения смартфон принимает звонки, отправляет сообщения, ловит интернет и сигнал, но при этом симки в нем нет. Чип eSim по размеру меньше обычной сим-карты, удобно размещается в смартфонах последних моделей от Apple, и в умных часах. Подключается она довольно просто – достаточно отсканировать QR-код.

Преимущества технологии

Чипы esim позволяют объединить в своем смартфоне карты нескольких операторов. Кроме того, есть другие плюсы:

Чип нельзя вытащить из смартфона. Поэтому в случае потери или кражи гаджета вы быстро отследите его местонахождение. Посторонний человек не сможет воспользоваться вашим телефоном, т.к. удаление и загрузка нового профиля доступна только владельцу. В международном роуминге абонент может подключиться к оптимальному тарифу из предложенных туроператором, и экономить на услугах связи. В работе чипа отсутствуют механические сбои. Значит, вы останетесь на связи с родными и друзьями из любой точки планеты.

Покупка и выбор тарифного плана

В России технологию eSIM реализует только оператор Tele 2. Рассматривают возможность внедрения новинки «Мегафон» и «Вымпелком». Не исключено, что вскоре она распространится повсеместно. И у путешественников отпадет проблема по выбору роуминг-оператора и моментальным переключением между тарифами за рубежом.

В домашнем регионе пользователю доступны тарифы с интернетом от 3 до 25 Гб продолжительностью 30, 60, 180 или 365 дней. За границей предлагаются пакеты pixel 3a esim на 7, 14 и 30 дней размером 4,5 и 10 Гб.

Подобрать выгодный тарифный план для путешествий в более 70 стран мира можно на бесплатном сервисе esim.ninja. Перед поездкой укажите направление, сроки пребывания и объем интернета. Появится список предложений, останется кликнуть на понравившийся, оплатить и активировать его.

С развитием цифровых технологий человечество все больше погружается в интернет-среду. Качество мобильной связи должно быть высоким и доступным по стоимости. Сегодня на рынке появился продукт, отвечающий этим критериям – чип eSIM. С его помощью можно пользоваться безлимитным мобильным интернетом по всему миру.