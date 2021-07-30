Выгодные закупки – залог успешного бизнеса

Современный мир находится в постоянном и активном развитии. Большое распространение получило предпринимательство и ведение собственного бизнеса. Сколько бы ни существовало программ поддержки и помощи малым предпринимателям от государства или иных организаций, организационные вопросы на ранних стадиях развития бизнеса всегда ставят в тупик. Например, как правильно и где выгоднее проводить закупки?

Выгодные закупки – важный шаг на пути к успешному бизнесу

Предприниматели с первых этапов ведения бизнеса сталкиваются с важной проблемой – закупки. Для того чтобы закупить оптимальное количество товаров, нужно рассчитать их необходимое количество, правильно оформить документацию и контролировать поступление закупочных материалов на всех этапах данного процесса. Это становится серьёзным барьером на пути к мечте молодых бизнесменов – окупаемости и успеха собственного дела.

Однако и этот вопрос в настоящее время решён. Для помощи в таком ответственном деле существует программа «Эконом-Эксперт.Online», функционал которой состоит в расчёте сроков оформления и НМЦК, подборе и проверке ОКПД2 и КТРУ, а также в аналитике по реестру контактов и поиске документации.

Данная программа имеет удобный интерфейс. Например, при переходе на её официальный сайт можно найти классификатор товаров и услуг, где представлены различные направления ведения бизнеса: текстиль и изделия из него, печатные услуги, лекарственные средства и необходимые для медицинских целей материалы, нефть и многое другое.

В чём же преимущества «Эконом-Эксперт.Online» перед подобными бесплатными программами:

работа с ОКПД2 и КТРУ: запреты и ограничения по их кодам, а также предоставление рекомендаций по использованию нормативных документов;

многофункциональный калькулятор НМЦК, который сможет быстро подобрать наиболее подходящего поставщика в соответствии с указанными ценами, а также сформулировать обоснование;

точный расчёт сроков проведения закупок: калькулятор расчета сроков по 44 фз позволит определить точный временной отрезок как для всего процесса, так и для каждого этапа закупки;

удобный поиск необходимых документов по регионам;

напоминание о каждом этапе закупок, а также мониторинг всего процесса;

доступность аналитических данных.

Все перечисленные преимущества позволяют программе «Эконом-Эксперт.Online» пользоваться большой популярностью у молодых предпринимателей, потому что является действительно полезным помощником. Ведь она не только окажет поддержку на каждом этапе проведения закупок, но и сообщит о возникших ошибках, а также может предоставить консультации опытных экспертов.