Вынесен приговор 38-летнему жителю Мурыгино, который избивал двух сыновей

Суд вынес приговор 38-летнему мужчине из поселка Мурыгино Кировской области. Нерадивый отец избивал двух своих сыновей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как было установлено в ходе следствия, мужчина выпивал и, будучи нетрезвым, наносил побои 6-летнему и 10-летнему сыновьям. Отец жестоко обращался с детьми и не выполнял свои обязанности по отношению к ним, халатно относясь к их здоровью и развитию.

В настоящее время дети живут с бабушкой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за истязание и детей и неисполнение родительских обязанностей.

Суд собрал достаточно доказательств, чтобы установить вину мужчины. Отцу было назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно. Испытательный срок – 2 года.