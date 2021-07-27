Выпавший из окна шестого этажа кировчанин скончался в палате

Инцидент произошёл в микрорайоне Коминтерне на улице Зеленина.

Известно, что мужчине 48 лет. Он упал из окна шестого этажа из дома №7а. Как такое могло произойти — сейчас разбираются следователи.

По словам очевидцев, которые оказались рядом в момент происшествия, человек серьёзно травмировался. У него оказались сломаны ноги, разбита голова. К пострадавшему прибыла реанимация. Сам момент падения и то, что происходило после привлекло внимание местных жителей. За происходящим наблюдали и дети, которые играли во дворе.

По информации паблика «Место происшествия» со ссылкой на следователей, накануне стало известно, что мужчина скончался в больничной палате. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Проверка продолжается.

Ранее мы писали, что в Кирове из окна выпал ребёнок.

Фото: «Киров без цензуры»