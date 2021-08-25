Выплату в 10 тысяч рублей получат 424 тысячи кировских пенсионеров

424 тысячи кировских пенсионеров получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

2 указа о выплатах разным категориям пенсионеров были подписаны 24 августа. Оформлять выплаты не нужно – они будут начислены автоматически в сентябре 2021 года.

Деньги получат как неработающие, так и работающие пенсионеры. Удерживать штрафы и пени из данной выплаты не будут.

Как рассказали в комитете Совета Федерации по социальной политике, всего на выплаты пенсионерам будет направлено около 500 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Ранее кировчане получили путинские выплаты на школьников.