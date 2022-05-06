Выпуск монет «Города трудовой доблести» начали без Кирова

Серию памятных десятирублёвых монет «Города трудовой доблести» запустил сегодня в чеканку Банк России.

Они будут из недрагоценного металла, диаметром 22 мм, на лицевой и оборотной сторонах – выступающий кант, на боку – прерывистое рифление. Будут надписи «БАНК РОССИИ», дата, номинал, знак Московского монетного двора.

Первыми удостоили «монетизации» города Ижевск, Казань, Иркутск и Магнитогорск. Тираж – по 1 млн. экземпляров. Кроме названия серии на деньгах будут изображения к каждому из них: ижевского памятников «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», казанского «Труженикам тыла» танка Т-34-85 «Иркутский комсомолец», магнитогорского «Тыл – фронту».

Напомним, в прошлом году Киров был удостоен федерального статуса «Город трудовой доблести». На то же звание претендуют Вятские Поляны, где в годы войны выпустили почти половину всех автоматов ППШ-41.

Ранее, 4 мая Банк России выпустил в обращение тиражом по 3000 штук памятные серебряные монеты 925-й пробы сплава:

— номиналом 3 рубля (15,55 г серебра, 39 мм) «Орден «Победа» серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

— номиналом 2 рубля (31,1 г, 33 мм) «Амет-Хан Султан» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Банк подчёркивает, что памятные монеты – законное средство наличного платежа в РФ по номиналу и без всяких ограничений.