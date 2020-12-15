Высококачественные рентгеновские аппараты с гарантией

Что такое рентгеновский аппарат и для чего он нужен?

Рентгеновский аппарат — комплекс медицинского оборудования, которое служит для оценки состояния костно-мышечных тканей и различных внутренних органов организма человека. Например, при появлении жидкости в легких, переломах, трещинах и т.д.

Конфигурация поставляемой продукции:

В стандартную конфигурацию входят:

1) Высоковольтное устройство.

2) Трансформаторы накала рентгеновской трубки и напряжения.

3) Система, выпрямляющая ток.

4) Пульт управления.

Внимание! Информация может отличаться в зависимости от выбранной модели.

Типы и возможности:

Вы можете приобрести у нас рентген-аппараты по выгодной цене и с наличием гарантии на всю предложенную в каталоге продукцию. У нас так же есть услуга быстрой доставкой, которая существенно облегчит задачу по перемещению оборудования в указанное место без риска нанесения ущерба технике. В нашем каталоге присутствуют различные виды рентген-аппаратов (более подробно с моделями вы можете ознакомиться на сайте https://global-mt.ru/rentgenologiya/).:

1) Портативные/Мобильные.

В современном мире существует необходимость использования уменьшенных моделей рентген-аппаратов. Чаще используется в сферах чрезвычайных ситуаций во время катастроф и спортивной медицине. От быстрого обследования на месте происшествия зависят жизни пострадавших. Генераторы в такой технике имеют низкую мощность, благодаря которой с ними возможно работать с минимальным риском, практически не используя при этом спец.костюма.

2) Цифровые.

Такие системы являются полностью автоматизированными. Полученные изображения редактируются и переносятся на цифровые носители. Высокое качество изображения и возможность различных вариантов проекции — одни из главных преимуществ.

3) Палатные.

Используются в особых ситуациях, когда нет возможности довести пациента до стационарного оборудования. Обратите внимание, что возможности определенной техники зависят от количества подключаемых модулей. От этого так же напрямую зависит ценовая категория.

В нашем каталоге находятся рентгеновские аппараты от различных зарубежных компаний. Чтобы не ошибиться в своем выборе или решить несколько возникших вопросов , вы всегда можете проконсультироваться со специалистом, позвонив по телефону, заказав звонок или написав на почту.