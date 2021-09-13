Главная > Общество > Выставка-зоопарк в «Росинке» работала с нарушениями

Выставка-зоопарк в «Росинке» работала с нарушениями

Вадим Шабалин Общество, Новости

Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарного законодательства в работе выставки-зоопарка в ТЦ «Росинка» в Кирове:

  • размеры клеток с экзотическими животными значительно меньше установленных;
  • отсутствуют места укрытия, которые обеспечивают животным защиту от демонстрации и возможность для отдыха;
  • не разработаны кормовые рационы и режим кормления животных;
  • не обеспечен постоянный и неограниченный доступ к питьевой воде;
  • не разработаны журналы наблюдений за животными, а также уборки и дезинфекции помещений и клеток.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, после чего он был оштрафован на 3 тыс. рублей.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Вадим Шабалин