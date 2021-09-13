Выставка-зоопарк в «Росинке» работала с нарушениями

Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарного законодательства в работе выставки-зоопарка в ТЦ «Росинка» в Кирове:

размеры клеток с экзотическими животными значительно меньше установленных;

отсутствуют места укрытия, которые обеспечивают животным защиту от демонстрации и возможность для отдыха;

не разработаны кормовые рационы и режим кормления животных;

не обеспечен постоянный и неограниченный доступ к питьевой воде;

не разработаны журналы наблюдений за животными, а также уборки и дезинфекции помещений и клеток.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, после чего он был оштрафован на 3 тыс. рублей.