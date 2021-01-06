Вывоз мусора в Кирове сегодня: 5 вопросов и ответов

Новый год — время перемен. Если начинать что-то новое, то с января. Как и в новогодние праздники прошлых лет перемены коснулись и вопроса вывоза мусора.

Работа идёт. Результат изменений будет виден уже скоро, уверяет региональный оператор — АО «Куприт». Удастся оперативно разобраться и с текущими трудностями, обусловленными в том числе и традиционным для первых дней любого года увеличением объёмов отходов.

1. Почему в Новый год мусора больше?

Не секрет, что в праздники мусора в жилом секторе образуется значительно больше, чем в обычные дни. Подсчитано: в начале января количество твёрдых коммунальных отходов, отправленных кировчанами в контейнеры, превышает обычное сразу в 3 раза.

На нынешние объёмы повлияла и пандемия: горожане предпочитают отмечать праздники дома, в другие регионы уехали немногие. И вот результат: количество мусора превысило показатели первых дней 2020 года (на них ориентировался оператор, планируя свою работу в праздники).

2. Что делается для вывоза мусора в условиях увеличения его количества?

Работа ведётся региональным оператором круглосуточно. С начала года «Куприт» вывез более 2 тысяч тонн мусора. Только 5 января вывезено более 400 тонн мусора.

Сил для того, чтобы справиться с «праздничными» объёмами достаточно: есть техника и рабочие руки, сформированы графики вывоза ТКО. Мусор, конечно, будет убран.

3. Какая техника задействована в работе?

Работу ведут с использованием специальной техники — фронтальных погрузчиков. Сегодня на улицах областного центра задействовано максимальное количество машин для вывоза отходов и очистки контейнерных площадок. Кстати, 5 января региональный оператор дополнительно принял на работу 20 сотрудников для работы в ночные смены. В каждом экипаже — три человека: два уборщика и водитель.

4. Какая помощь нужна оператору сейчас?

В первую очередь — от управляющих компаний. УК областного центра могут оказать поддержку в приборке возле контейнерных площадок.

5. Как вывозят сегодня?

Работы продолжаются до 6 часов утра. Очищены от накопленных отходов Метроград, Чистые пруды, Нововятск а также центр города. Дальнейшая работа — днём и ночью — здесь продолжается в плановом порядке. 6 января в вечернее и ночное время регоператор будет работать в центре города, ОЦМ, на Лепсе и районе Дружбы, в Зональном и т.д.