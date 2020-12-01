Вывоз отходов – на контроле правительства региона

В следующем году отходы из Кирова будут направляться на полигоны в соответствии с их остаточной вместимостью.

До конца 2020 года отходы из Кирова будут поступать на полигон в Зуевском районе, остаточная вместимость которого на 1 января 2020 года была более 300 тысяч тонн. В 2021 году основными полигонами для приёма отходов из Кирова в соответствии с терсхемой станут Зуевский и Оричевский полигоны. До исчерпания мощности продолжит работу и полигон в Лубягино.

Для защиты природы разработан комплекс мероприятий

Все полигоны построены в соответствии с проектной документацией, являются специально оборудованными сооружениями, предназначенными для размещения отходов, имеют необходимые разрешительные документы, включены в государственный реестр объектов размещения отходов и внесены в территориальную схему обращения с отходами.

– На всех полигонах реализуется комплекс природоохранных мероприятий для защиты окружающей среды от загрязнений. Кроме того, оричевский полигон является одним из новых объектов. Он построен с использованием современных мембранных технологий, – подчеркнула министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

В настоящее время все полигоны действующие. Каких-либо решений судебных или надзорных органов об их закрытии нет.

На следующий год отходы из Кирова будут направляться на полигоны в соответствии с их остаточной вместимостью, установленной государственным реестром (ГРОРО), который ведётся федеральной службой Росприроднадзора. Так, на 1 января 2021 года остаточная вместимость полигона в Лубягино, срок эксплуатации которого закончится в 2021 году, составит 40,46 тыс. тонн отходов, в Зуевке – 330,57 тыс. тонн, в Оричах – 91,8 тыс. тонн отходов.

Зачем полигону чучело хищной птицы

Данные по остаточной вместимости подтверждены Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора – организацией, осуществляющей надзор за деятельностью полигонов на территории Кировской области.

В соответствии с проектом территориальной схемы обращения с отходами на полигон г. Зуевки будет направлено 82,7 тыс. тонн отходов; на полигон «Лубягино» – 24 тыс. тонн; Оричевский полигон – 57,2 тыс. тонн.

– Полигон в Оричевском районе и полигон в Лубягино размещены в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта Победилово. На протяжении последних 30 лет в приаэродромных зонах аэропортов в Кировской области размещались санкционированные и несанкционированные свалки, а также полигоны. Самые крупные – это свалка (1973–2006 годы) и полигон (2006–2018 годы) в Костино. Ежегодно на эти объекты вывозились отходы из Кирова (порядка 130-140 тыс. тонн). При этом свалка и полигон в Костино попадали в границы полос воздушных подходов. За годы эксплуатации не было ни одного потенциально опасного случая, который бы нёс угрозу работе аэродрома, – подчёркивают в министерстве. – Законодательством допускается эксплуатация полигонов ТБО, звероводческих, животноводческих ферм, скотобоен, элеваторов, сельхозугодий (приказ Росавиации от 29.08.2019 № 681-П) при условии использования эффективных устройств для отпугивания птиц. Это позволяет осуществлять деятельность на этой территории не только полигону ТБО, но и сельскохозяйственным организациям.

Эксплуатирующие полигоны проводят организационные мероприятия, направленные на предотвращение массового скопления птиц. Так, АТП «Оричевское» приобрело пропановую пушку, планируется приобретение зеркал и чучел хищных птиц. Проведение мероприятий и приобретение оборудования согласовано с аэропортом Победилово.