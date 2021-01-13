Вывоз ТКО налажен в 38 районах области

О ситуации с вывозом отходов рассказала министр охраны окружающей среды Алла Албегова на сегодняшнем заседании правительства области.

Как доложила глава минэкологии, на текущий момент вывоз мусора организован в 38 районах и городах области. Еще в 6 районах решаются вопросы с регулярностью вывоза. По двум районам торги не состоялись из-за отсутствия местных перевозчиков. Поэтому «Куприт» в оперативном режиме организовал вывоз отходов. Для этого привлекали «Вятавтодор» и другие местные организации с лицензиями. На сегодня ситуация выравнивается.

Что касается вывоза отходов в Кирове, то можно сказать, что в первые дни нового года у регионального оператора были определенные трудности. Они были связаны с недостатком водителей, пропавшей базой данных по контейнерным площадкам, не до конца отработанной логистикой новых маршрутов. Также свою роль сыграло традиционно повышенное образование мусора в новогодние праздники.

— Безусловно, переходный период со сменой перевозчика был непростым. Первые несколько дней нового года показали, что региональный оператор не совсем рассчитал свои силы. В то же время им принимались дополнительные меры по работе в новых условиях, — сказала Алла Албегова.

В конце 2020 года за счет тарифа приобретено 1700 контейнеров, которые направлены в районы области. На 2021 год уже закуплено 1500 новых контейнеров, и закупки продолжаются. Для исключения внештатных ситуаций «Куприт» взял в аренду около 4 тысяч новых контейнеров.

Сегодня уборкой мусора занимаются 28 единиц техники. Штат водителей доукомплектовывается – с начала года на работу приняты 30 человек.

Переполнение контейнерных площадок Кирова действительно отмечалось, но не повсеместно, подчеркнула глава министерства экологии. Так, в Нововятском районе, в Солнечном береге, в Чистых прудах работа велась прежними перевозчиками, включая «Куприт», и никаких сбоев не было.

Начиная с 5 января были привлечены дополнительные силы для уборки площадок. Работа по вывозу отходов ведется в круглосуточном режиме, в том числе и по ночам. С начала года вывезено около 4 тысяч тонн мусора.

К середине новогодних праздников масса ежедневно вывозимых отходов достигала 500 тонн, что превышает норматив примерно на 40%. Сейчас количество вывозимого из города мусора уменьшается, что также говорит о стабилизации ситуации.

Как отметила в завершение доклада Алла Албегова, несмотря на возникшие трудности, ситуация находилась на постоянном контроле правительства области. Сейчас отмечается улучшение, хотя еще имеются некоторые проблемные места. «Куприт» принимает все меры по выстраиванию более эффективной логистики. Также продолжаются работы по ликвидации захламления площадок.