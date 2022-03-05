WhatsApp не закроется, Samsung не уйдет

Рассказываем об очередных фейках, запущенных западной пропагандой по социальным сетям.

Напомним, в России работает портал войнасфейками.рф, где размещается объективная, проверенная информация о происходящих событиях. Здесь эксперты, специалисты дают официальные комментарии, отвечают на вопросы пользователей.

Так, на днях в сети стала распространяться информация о том, что якобы Германия, а вслед за ней и вся Европа откажутся от российского газа, поскольку «Россия взвинтила цены и угрожает безопасности всего континента».

На самом деле никто от российского газа отказываться не собирается. Наоборот, европейские покупатели увеличили заявку на его поставку.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал, что газ направляют в Европу транзитом через территорию Украины в штатном режиме.

Другой фейк касается работы компании Samsung на территории России. Якобы эта компания выражает протест против действий России и уходит из нашей страны.

В действительности же Samsung приостанавливает поставки временно.

– В ближайшее время мы возобновим работу в обычном режиме. Сейчас мы ищем решения по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания – оно производится в полном объеме, — сообщают в Samsung.

Еще одно фейковое сообщение связано с работой банка Тинькофф – якобы он ограничил снятие наличных в своих банкоматах.

Как заявляет официальный представитель банка, Тинькофф не вводил ограничений на сумму или количество снятий. Сумма зафиксирована в тарифном плане клиента, а также зависит от количества купюр в конкретном банкомате. Ограничения на разовое снятие 750 000 рублей, 15 000 евро или долларов работали и ранее – это установленный тариф банка, а не нововведение.

Многих встревожила и «новость» о том, что якобы скоро россияне потеряют доступ к мессенджеру WhatsApp.

Однако никаких официальных заявлений по поводу блокировки WhatsApp не поступало. Кроме того, Ник Клегг, вице-президент компании Meta, которой принадлежит мессенджер, заявил, что не планирует отключать приложение, «чтобы голоса людей были услышаны».

Так что приложение продолжит работать стабильно.

Не доверяйте информации, которая распространяется на разных интернет-сайтах. Проверяйте её! Портал войнасфейками.рф вам в помощь.