Пранкеры опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим. Об этом сообщает РИА Новости.

Джордж Буш-младший возглавлял США в 2001-2009 годах. В анонсирующем ролике приведены две цитаты Буша: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился».

Буш также говорит: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск». В финале видео он сообщает пранкерам: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.

Полную запись разговора Вован и Лексус намерены представить 19 мая во время просветительского марафона «Новые горизонты», который проходит с 17 по 19 мая. На площадках марафона выступят свыше 160 экспертов.

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