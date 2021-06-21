Яна Житник: «Очень хорошо, что газета рассказывает такие интересные истории»

«Кировская правда» для меня является ценным источником информации о культурных мероприятиях, которые проходят в нашем городе и области. Хочу отметить материал «В Москве ждут выставку из Кировской области «Авангард. На телеге в XXI век». С большим интересом узнала об истории картин из этой выставки. Несколько лет в фондах одного из музеев был найден настоящий клад – картины, написанные известными художниками-авангардистами. Среди работ были произведения Василия Кандинского, Александра Родченко, Варвары Степановой и др. Выяснилось, что в 1921 году у нас хотели организовать выставку, но начались репрессии, а холодная зима и весенняя распутица не дали увезти рисунки назад. Так они и остались в подвале одного из музеев. Теперь вновь обретённые картины увидят тысячи людей. Очень хорошо, что газета рассказывает своим читателям такие интересные истории.

Яна Житник,

директор МБУДО «Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова