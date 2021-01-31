Январь в Кирове идет на рекорд по снежности

В январе на Киров обрушилось сразу несколько сильных снегопадов. В результате первый месяц 2021 года обещает стать рекордным по количеству осадков. Цифры и доказательства привел паблик «Любительская метеорология в Кирове».

Очередной снегопад накрыл город 28 января. За сутки в областном центре выпало 16 миллиметров осадков. Это около 16 см снега. К этому времени количество выпавших в городе осадков уже составило 73 миллиметра – 143 процента от нормы. Столь интенсивные снегопады в январе считаются редкостью.

Если, как обещали синоптики, снег продолжит идти, то у января есть шансы побить рекорд 35-летней давности. Он составил 80 миллиметров осадков в месяц и был установлен в 1985 году.

Ранее мы писали, что снегопад привел к многочисленным авариям в Кирове.

Фото: vk.com/meteokirov