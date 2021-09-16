Яранская школа попала в программу капремонта на 2022 год

Яранская школа с углубленным изучением отдельных предметов попала в число 16 учебных заведений, которые вошли в масштабную программу капремонта на 2022 год. Об этом стало известно по итогам визита губернатора Игоря Васильева в Яранский район.

На встрече с жителями глава региона напомнил, что продвигал на федеральном уровне идею не только строительства новых школ, но и ремонта уже существующих. Инициатива кировского губернатора была поддержана. Программа капремонта начнется в следующем году. Уже известны первые 16 школ Кировской области, которые войдут в нее. Одна из них находится в Яранске.

Местные жители также поинтересовались, когда будет отремонтирована спортшкола. Игорь Васильев ответил, что смета на ремонт уже составлена и прошла экспертизу. Стоимость работ составит около 38 миллионов рублей. Возможность выделения этой суммы проработает министерство спорта области.

Спросили яраничи и про ремонт дорог к селам Салобеляк и Никулята. По словам губернатора, в настоящее время на обеих участках дорог выполняется грейдирование гравия и восстановление ровности проезжей части. Также в штатном режиме устраняются деформации и повреждения асфальтобетонного покрытия. Состояние дорог возьмет на контроль министерство транспорта.

Глава региона добавил, что в последние годы состояние дорог в Кировской области существенно улучшилось. Благодаря участию в федеральных проектах были отремонтированы центральные улицы населенных пунктов, а также дороги, ведущие к социальным объектам.

Также собравшимся жителям напомнили, что в 2022 году в Яранске стартует реализация проекта «Стрелецкая слобода». В рамках проекта в городе будет построен пешеходный мост через реку Ярань, благоустроен парк имени Шамшуренкова и набережная и создан ряд пешеходных зон с велодорожками. Средства на благоустройство будут выделены из федерального бюджета.

Ранее мы писали, что Яранску детскую школу искусств отремонтировали за 12 миллионов рублей.