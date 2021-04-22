Яранские школьники вернутся в школы после вспышки норовируса

Вспышка норовируса в Яранске ликвидирована, и в ближайшее время ученики вернутся в школы. Об этом сообщает паблик «Проблемный Яранск».

По предписанию Роспотребнадзора в школах и детсадах города была проведена полная дезинфекция. По данным на 21 апреля, выздоровели более 20 заболевших. Новых случаев инфекции не зарегистрировано, поэтому можно говорить об окончании дистанционного обучения с 26 апреля.

Напомним, что 14 апреля у учеников яранской школы были отмечены первые признаки заболевания норовирусом с клиникой кишечного расстройства. Меньше чем за неделю инфекция была подтверждена у 53 человек. С 20 апреля школьников временно вывели на удаленное обучение.