Яранскую школу искусств отремонтировали за 12 миллионов рублей

В Яранской школе искусств сделали капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура». На работы было выделено 12 миллионов рублей. Результат продемонстрировали губернатору Игорю Васильеву в ходе его рабочей поездки в Яранский район.

3 года назад Яранская ДШИ стала победителем всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» и представила новаторский проект обучения одаренных детей. Благодаря этому учреждение стало одним из получателей средств нацпроекта.

Как рассказал Игорь Васильев, по нацпроекту «Культура» детской школе искусств было выделено 12 миллионов рублей на капремонт здания. Помимо этого, учреждение получило полмиллиона рублей на инструменты. Ранее, в 2020 году, в ДШИ были закуплены инструменты еще на 5 миллионов рублей и отремонтирован концертный зал.

Для воспитанников приобрели мольберты, столы для рисования, этюдники. В кабинете для теоретических дисциплин появились интерактивная доска и проектор, а в фойе были установлены витрины для творческих работ. Обновили и хореографический зал: в нем были заменены стойки, зеркала и гимнастические скамейки.

— В этом году на преображение сферы культуры региона направлено более 83 миллионов рублей. Такая форма поддержки появилась впервые, — отметил глава региона.

Сегодня в Яранской школе искусств работают 25 преподавателей, причем 21 из них учились здесь же. Как отметила глава областного минкульта Татьяна Мазур, это показатель качественного образования и хорошей учебной базы.

Еще одно подтверждение этому – успехи воспитанников школы. Весной 2021 года 2 ученика ДШИ стали лауреатами I Всероссийского заочного конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах памяти Дмитрия Калинина. Ребята-балалаечники победили среди более чем 20 учащихся музыкальных школ и училищ со всей России.

Ранее мы писали, что в Кирове на улице Казанской планируют создать арт-центр.